Россельхознадзор не получал жалоб на гибель кошек после вакцины «Мультифел»
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Россельхознадзор не получал официальных обращений о гибели кошек после применения вакцины «Мультифел». Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.
Там уточнили, что на данный момент заявлений о случаях смертей животных после вакцинации препаратом производства ООО «Ветбиохим» не поступало.
В ведомстве также напомнили, что в отношении компании-производителя уже проводятся контрольно-надзорные мероприятия. Специалисты выясняют причины осложнений у домашних питомцев после использования другой ветеринарной вакцины — «Мультикан-8». По итогам проверки будут приняты меры, предусмотренные действующим законодательством.
Напомним, в нескольких регионах России владельцы кошек начали жаловаться на тяжёлые последствия после вакцинации препаратом «Мультифел». У животных наблюдались высокая температура, рвота и кровавый понос. В одном из подмосковных приютов после прививок заболели пятеро из восьми котят, один из них погиб. Температура у пострадавших поднималась до 40,5 градуса. Компания «Ветбиохим», выпускающая вакцину, заявила, что ни одного официального обращения о нежелательных реакциях к ней не поступало. Производитель также обратил внимание, что в части публикаций фигурирует «Мультифел-4» в упаковках, которые уже сняты с продажи.
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