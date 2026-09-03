Россельхознадзор не получал жалоб на гибель кошек после вакцины «Мультифел»

В ведомстве также напомнили, что в отношении компании-производителя уже проводятся контрольно-надзорные мероприятия. Специалисты выясняют причины осложнений у домашних питомцев после использования другой ветеринарной вакцины — «Мультикан-8». По итогам проверки будут приняты меры, предусмотренные действующим законодательством.

Напомним, в нескольких регионах России владельцы кошек начали жаловаться на тяжёлые последствия после вакцинации препаратом «Мультифел». У животных наблюдались высокая температура, рвота и кровавый понос. В одном из подмосковных приютов после прививок заболели пятеро из восьми котят, один из них погиб. Температура у пострадавших поднималась до 40,5 градуса. Компания «Ветбиохим», выпускающая вакцину, заявила, что ни одного официального обращения о нежелательных реакциях к ней не поступало. Производитель также обратил внимание, что в части публикаций фигурирует «Мультифел-4» в упаковках, которые уже сняты с продажи.