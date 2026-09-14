Россельхознадзор проверит вакцину «Мультифел» после гибели кошки

Россельхознадзор получил одно обращение о гибели животного после вакцинации препаратом «Мультифел». Об этом РИА «Новости» сообщили в ведомстве.

«По факту гибели животного после иммунизации вакциной против панлейкопении, инфекционного ринотрахеита и калицивирусной инфекции кошек «Мультифел» в Россельхознадзор поступило одно обращение», — говорится в сообщении.

После поступившего обращения сведения о случившемся передали компании «Ветбиохим», которая производит препарат. Там должны провести предусмотренные законодательством мероприятия.

Параллельно образцы «Мультифела» направили на исследование в экспертное учреждение Россельхознадзора. Специалисты проверяют вакцину на безопасность, качество и эффективность.

Напомним, владельцы кошек в разных регионах России начали сообщать о серьёзных осложнениях у питомцев после прививки препаратом «Мультифел» от компании «Ветбиохим». Среди описанных симптомов — высокая температура, рвота, кровавый понос и резкое ухудшение самочувствия животных. Хозяйка частного приюта в Подмосковье в конце июля вакцинировала восемь котят, и вскоре пятеро из них заболели. Температура у животных поднималась до 40,5 градуса, началась рвота, котята отказывались от еды и воды. Один из них впал в кому и погиб.