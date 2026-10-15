России не следует строить своё развитие на желании ответить Западу или кому-либо ещё. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на премии «Евразия», призвав сосредоточиться на собственных интересах.

Поводом для заявления стал вопрос журналистов о расширении географии мероприятия. Представителя Кремля спросили, можно ли считать растущий международный масштаб проекта своеобразным ответом на западную русофобию. Однако он отверг подобный подход.

«Вы знаете, нельзя! Не нужно ничего развивать как наш ответ Западу и так далее. Давайте развивать всё в угоду себе и в своих интересах. А вот если что-то делать в пику кому-то — это до добра не доведёт», — отметил Песков.

Ранее Песков заявил, что русский язык не следует превращать в инструмент борьбы с русофобией. По его словам, русский язык имеет универсальное значение и способен поддерживать общность интересов на евразийском пространстве. Песков пояснил, что единое средство общения позволяет сохранять общие критерии, принципы и взаимопонимание между народами на огромной территории.