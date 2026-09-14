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Специальная военная операция

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Опубликовано 14 сентября, 09:50

Россия день ото дня улучшает позиции на фронте, заявил Песков

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Россия продолжает улучшать свои позиции на фронте, и эта динамика сохранится. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации западных СМИ о положении Украины в конфликте.

«Но профессионалам и действительно серьёзным аналитикам всё становится ясно, основываясь на динамике на фронтах: РФ день ото дня улучшает свои позиции и последовательно идёт к выполнению своих целей», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, происходящее всё чаще признают и зарубежные специалисты. Так он ответил на вопрос о появившихся в западных СМИ материалах, авторы которых говорят об ухудшении положения Украины.

«Эта динамика будет продолжена, ни у кого не должно оставаться сомнений на этот счёт. И всё больше специалистов констатируют это реальное положение дел», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

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Подразделения ВС РФ продолжают успешное продвижение на ключевых участках линии боевого соприкосновения. Днём 14 сентября стало известно об установлении контроля над тремя стратегически важными населёнными пунктами сразу в двух областях.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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