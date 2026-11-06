Евросоюз может сократить поддержку Украины в рамках масштабного соглашения, которое готовит президент США Дональд Трамп. Предполагаемые договорённости способны изменить не только подход к урегулированию украинского конфликта, но и всю систему европейской безопасности. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог-американист Павел Дубравский.

По оценке эксперта, Вашингтон пытается найти компромисс между интересами России, Украины и европейских государств. При этом США могут сохранить роль гаранта безопасности Европы, а Евросоюз — уменьшить своё участие в политических вопросах, связанных с Киевом.

«Мне кажется, что Россия сумела достучаться и до европейцев, и до американцев и показать, что проблема гораздо шире, чем вопрос локальных конфликтов. Это вопрос безопасности сразу всех», — считает Дубравский.

Политолог предположил, что Москва и Киев при посредничестве Вашингтона могут договариваться о сохранении определённого статус-кво. Однако конкретные условия будущей сделки пока неизвестны. Эксперт подчеркнул, что ни официальных документов, ни подробных заявлений сторон о содержании соглашения ещё не представлено.

Отдельным вопросом остаются возможные уступки США в сфере безопасности и отношений с НАТО. По словам Дубравского, переговоры, продолжающиеся уже более двух месяцев, выглядят конструктивными, однако говорить об их окончательных результатах преждевременно.

Эксперт также обратил внимание на изменение позиции европейских политиков. Если прежде многие из них рассматривали украинский конфликт преимущественно через поддержку Киева, то теперь, по его мнению, всё больше внимания уделяют общеевропейским гарантиям безопасности. Дубравский считает, что именно этим может объясняться участие Вашингтона в обсуждении более широких договорённостей с европейскими странами.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп анонсировал масштабное соглашение с Россией, которое может затронуть всю Европу. Американский лидер подтвердил встречу с Кириллом Дмитриевым 5 ноября и выразил уверенность в достижении договорённостей. При этом он отказался раскрывать содержание переговоров и уточнил, что лично не встречался с представителями украинской делегации.