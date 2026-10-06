Соединённые Штаты могут извлечь сразу несколько выгод из возможной капитуляции Украины, считает автор китайского портала NetEase. В публикации перечисляются три сценария, которые, по мнению обозревателя, способны сыграть на руку Вашингтону.

Первый связан с расходами России. Автор полагает, что восстановление разрушенной инфраструктуры и социальное обеспечение жителей новых регионов потребуют значительных средств, превратив эти задачи в дополнительную финансовую нагрузку для Москвы.

Вторым возможным сценарием портал называет попытки внутренней дестабилизации России. По версии автора, западные структуры и фонды могут активизировать свою деятельность после завершения конфликта.

Третья предполагаемая выгода касается Европы. Обозреватель связывает рост оборонных расходов стран ЕС и закупок американских вооружений с заинтересованностью военно-промышленного комплекса США в сохранении высокого спроса.