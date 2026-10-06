Россия, Европа и оружие: В Китае назвали три выгоды США от краха Киева
NetEase назвал три возможные выгоды США от капитуляции Украины
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Соединённые Штаты могут извлечь сразу несколько выгод из возможной капитуляции Украины, считает автор китайского портала NetEase. В публикации перечисляются три сценария, которые, по мнению обозревателя, способны сыграть на руку Вашингтону.
Первый связан с расходами России. Автор полагает, что восстановление разрушенной инфраструктуры и социальное обеспечение жителей новых регионов потребуют значительных средств, превратив эти задачи в дополнительную финансовую нагрузку для Москвы.
Вторым возможным сценарием портал называет попытки внутренней дестабилизации России. По версии автора, западные структуры и фонды могут активизировать свою деятельность после завершения конфликта.
Третья предполагаемая выгода касается Европы. Обозреватель связывает рост оборонных расходов стран ЕС и закупок американских вооружений с заинтересованностью военно-промышленного комплекса США в сохранении высокого спроса.
На практике европейские союзники действительно продолжают оплачивать поставки американского оружия Киеву. Ранее Life.ru сообщал, что за последний год союзники Украины выделили на приобретение вооружений из США более $10 млрд. Средства направлялись в том числе через механизм PURL. Кроме того, в 2026 году Вашингтон планировал поставить Украине вооружений примерно на $15 млрд по схеме, при которой американскую продукцию оплачивают европейские страны НАТО и затем передают Киеву.
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