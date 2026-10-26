Россия и Алжир планируют возобновить прямые авиарейсы в начале 2027 года

Возвращение прямых рейсов из Алжира в Москву зависит от завершения организационных процедур, связанных с работой алжирского перевозчика в России. Восстановить авиасообщение страны рассчитывают в начале 2027 года, сообщил РИА «Новости» российский посол Алексей Соломатин.

Одним из необходимых шагов дипломат назвал оформление присутствия представителей Air Algerie в Москве. Российские компетентные органы пообещали помочь с решением этого вопроса. До приостановки полётов в начале апреля алжирская авиакомпания летала в российскую столицу трижды в неделю.

Теперь стороны рассчитывают вернуть маршрут, который востребован в том числе у алжирских студентов, получающих образование в России. Сейчас дорога между двумя столицами с пересадками занимает 10–12 часов. Прямой рейс позволит добираться примерно за пять часов.

А ранее с Камчатки запустили прямое авиасообщение с китайским Харбином. Первые пассажиры уже отправились по новому маршруту, который позволяет добраться до Китая без пересадок в других дальневосточных городах. Рейсы выполняет авиакомпания «ИрАэро» на российском самолёте Sukhoi Superjet. Они будут летать один раз в неделю, по субботам. Продолжительность полёта составляет около трёх с половиной часов.