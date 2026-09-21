Россия и Барбадос обсудят запуск прямых авиарейсов

Россия и Барбадос обсудят запуск прямого авиасообщения между двумя странами. Вопрос поднимут во время предстоящих встреч российских и барбадосских представителей.

Посол России в Гайане и по совместительству в Барбадосе, Гренаде, Сент-Винсенте и Гренадинах, а также в Тринидаде и Тобаго Андрей Прицепов намерен обсудить эту тему с премьер-министром Барбадоса Мией Моттли и главой внешнеполитического ведомства Кристофером Питером Синклером.

«В рамках встречи будет обсуждаться возможность прямого авиасообщения между Россией и Барбадосом», — приводит слова дипломата газета «Известия».

Прицепов отметил, что для российских туристов интерес представляют Барбадос, Гренада, Сент-Винсент и Гренадины, а также Тринидад и Тобаго. Эти островные государства относятся к туристическим направлениям региона. При этом отсутствие прямых рейсов влияет на спрос со стороны путешественников из России.

Ранее стало известно, что Москва также обсуждает восстановление прямого авиасообщения с Японией и Южной Кореей. Заместитель главы МИД России Андрей Руденко сообщал, что переговоры по этому вопросу идут между авиакомпаниями и профильными транспортными ведомствами. По его словам, стороны рассматривают возвращение таких маршрутов.