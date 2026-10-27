Россия и Мали обсудили укрепление сотрудничества в оборонной сфере

Россия и Мали намерены развивать взаимодействие в оборонной сфере. Перспективы совместной работы обсудили представители военных ведомств двух стран на встрече в Москве 27 октября, сообщили в Минобороны РФ.

Переговоры провели заместитель российского министра обороны Василий Осьмаков и министр-делегат при военном ведомстве Мали дивизионный генерал Умар Диара. Стороны рассмотрели действующие направления сотрудничества и возможности его дальнейшего расширения.

Встреча состоялась накануне третьего саммита «Россия — Африка», который пройдёт 28–29 октября. Военные представители двух государств обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в рамках подготовки к международному мероприятию.

В Минобороны отметили, что переговоры прошли в атмосфере взаимопонимания. Российская сторона также подчеркнула дружественный характер отношений с Мали.

При этом конкретные договорённости по итогам встречи пока не раскрываются. Ведомство не уточнило, обсуждались ли поставки военной техники, совместная подготовка специалистов или проведение учений.

Военное сотрудничество остаётся одним из направлений отношений Москвы и Бамако. Нынешние переговоры стали частью серии двусторонних контактов, приуроченных к российско-африканскому саммиту.

В Москву уже прибыл глава переходного периода Мали Ассими Гойта, который примет участие в третьем саммите «Россия — Африка». Как сообщал Life.ru, его самолёт приземлился 26 октября. Среди первых зарубежных гостей также оказался президент Ганы Джон Драмани Махама. Помимо встреч на высшем уровне, участники форума обсудят развитие промышленности, энергетики, продовольственной безопасности и технологического сотрудничества.