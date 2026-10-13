Россия и Вьетнам договорились расширять сотрудничество в оборонной сфере
Обложка © МАХ/Минобороны России
Россия и Вьетнам наметили конкретные шаги по расширению двустороннего сотрудничества в оборонной сфере. Соответствующие договорённости достигнуты в ходе очередного раунда стратегического диалога, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Переговоры провели заместитель министра обороны России Василий Осьмаков и его вьетнамский коллега генерал-полковник Нгуен Чыонг Тханг. Представители двух государств рассмотрели ход реализации действующих соглашений.
«Стороны обсудили итоги первого года реализации пятилетнего Плана военного сотрудничества. Намечены конкретные шаги по дальнейшему наращиванию двустороннего взаимодействия в оборонной сфере», — подчеркнули в российском ведомстве.
Ранее Life.ru сообщал о прибытии российских военных кораблей во вьетнамский порт Камрань. В июле туда зашли дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов» Тихоокеанского флота. В программу визита вошли встречи с командованием 4-го военно-морского района Вьетнамской Народной армии и совместные мероприятия. Российские моряки также возложили венок к мемориалу в память о советских, российских и вьетнамских военнослужащих и гражданских лицах, погибших во имя мира и стабильности в регионе.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.