Россия и Вьетнам договорились расширять сотрудничество в оборонной сфере

Ранее Life.ru сообщал о прибытии российских военных кораблей во вьетнамский порт Камрань. В июле туда зашли дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов» Тихоокеанского флота. В программу визита вошли встречи с командованием 4-го военно-морского района Вьетнамской Народной армии и совместные мероприятия. Российские моряки также возложили венок к мемориалу в память о советских, российских и вьетнамских военнослужащих и гражданских лицах, погибших во имя мира и стабильности в регионе.