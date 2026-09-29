Россия и Монголия подписали пятилетний план партнёрства в военной сфере

Заместитель министра обороны России Василий Осьмаков провёл серию переговоров с руководством оборонного ведомства Монголии, итогом которых стало подписание фундаментального документа о долгосрочном сотрудничестве двух стран. План российско-монгольского стратегического партнёрства в военной сфере рассчитан на период с 2027 по 2031 год и был подписан по результатам встречи Осьмакова с его монгольским коллегой, генерал-майором Дашцэдэнгийном Баасандамбой.

Вектор на дальнейшее углубление двусторонних связей был закреплён в ходе отдельной встречи российского замминистра с министром обороны Монголии Дамбыном Батлутом. Стороны констатировали, что на сегодняшний день между странами выстроен прочный рабочий контакт: эффективно взаимодействуют генеральные штабы, приграничные военные округа, различные виды вооружённых сил и профильные военные вузы. Российская и монгольская стороны регулярно проводят совместные учения, обмениваются опытом и координируют действия по вопросам региональной безопасности.

В рамках визита Василий Осьмаков также провёл переговоры с начальником Генерального штаба Вооружённых сил Монголии генерал-лейтенантом Сунрэвом Ганбямбой. Российская сторона высоко оценила точность и своевременность выполнения апрельских соглашений, достигнутых ранее между военными ведомствами двух стран. Монгольский военачальник, в свою очередь, заверил, что Генеральный штаб Монголии берёт реализацию нового пятилетнего плана под личный контроль и гарантирует выполнение всех взятых обязательств.

Подписание стратегического плана на 2027–2031 годы свидетельствует о долгосрочном характере российско-монгольского военного сотрудничества и готовности обеих стран к дальнейшему укреплению партнёрских отношений в сфере обороны и безопасности. Документ предусматривает расширение совместных мероприятий, обмен опытом в области военного образования и координацию действий в интересах обеспечения стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов рассказал, как Россия помогает Вооружённым силам Таджикистана. Москва оказывает Душанбе содействие сразу по нескольким направлениям развития.