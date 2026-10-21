Россия и США обсуждают создание совместных дата-центров для ИИ, сообщил Дмитриев

Россия и США рассматривают возможность создания совместных центров обработки данных для развития искусственного интеллекта. Переговоры по этому направлению уже ведутся, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев журналистам в Санкт-Петербурге.

«Мы также ведём очень активный диалог по другим энергетическим проектам с США, и по технологическим проектам, в том числе о создании совместных дата-центров искусственного интеллекта», — заявил Дмитриев.

По словам главы РФПИ, технологическое взаимодействие рассматривается наряду с сотрудничеством в энергетической сфере. Создание дата-центров может стать одним из направлений совместной работы Москвы и Вашингтона.

Ранее Дмитриев отмечал, что для подобных проектов стороны обсуждают в том числе использование мощностей российских атомных электростанций. По его оценке, сотрудничество в энергетике способно создать дополнительные возможности для развития вычислительной инфраструктуры.