Россия и страны Персидского залива договорились ускорить сотрудничество в пяти ключевых сферах

Россия и страны Персидского залива договорились ускорить развитие сотрудничества в энергетике, транспорте, инвестициях, продовольственной безопасности и культуре. Об этом на пресс-конференции по итогам 9-й министерской встречи в рамках Стратегического диалога Россия — ССАГПЗ сообщил министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни.

Стороны также намерены продолжить координацию действий в рамках ОПЕК+ для поддержания стабильности на мировых энергетических рынках. Взаимодействие будет развиваться в соответствии с совместным планом действий, рассчитанным на период с 2023 по 2028 год.

«Мы договорились ускорить сотрудничество в сферах энергетики, транспорта, продовольственной безопасности, инвестиций и культуры, а также продолжить координацию в рамках группы ОПЕК+ для стабилизации мировых энергетических рынков», — заявил глава МИД Бахрейна.

Аз-Заяни высоко оценил уровень отношений России с арабскими государствами Персидского залива. По его словам, партнёрство сторон строится на взаимном доверии, уважении и эффективном сотрудничестве.

Ранее страны Персидского залива попросили Россию содействовать переговорам с Ираном. На той же министерской встрече глава МИД Бахрейна призвал Москву использовать свои связи с Тегераном, чтобы добиться соблюдения резолюций Совета Безопасности ООН. Кроме того, арабские государства выразили заинтересованность в участии в переговорах по иранской ядерной и ракетной программам, поскольку вопросы региональной безопасности непосредственно затрагивают их интересы.