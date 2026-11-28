Россия рассматривает возможность совместной с Таджикистаном геологоразведки и изучения перспективных месторождений редких и редкоземельных металлов. Об этом рассказал первый заместитель генерального директора компании «Росатом Недра» Алексей Шеметов на Международном горно-металлургическом форуме в Душанбе.

По оценке представителя компании, минеральные ресурсы республики пока изучены недостаточно, хотя её недра могут содержать значительные запасы востребованного сырья. Особый интерес для российских специалистов представляют тяжёлые редкоземельные элементы.

«Большой интерес представляет именно тяжелая группа, которая есть здесь», — отметил Шеметов.

Российская сторона готова задействовать накопленный опыт горнорудной отрасли. В частности, к исследованиям могут привлечь институт «ВНИПИпромтехнологии», которому исполнилось более 75 лет. Его архивы содержат результаты прежних геологических исследований урановых и других минеральных ресурсов Таджикистана.

На первом этапе стороны могли бы заняться разведкой недр, оценкой запасов и определением перспектив разработки отдельных участков. В дальнейшем речь может пойти о создании совместных предприятий для добычи полезных ископаемых.

По данным Министерства промышленности и новых технологий Таджикистана, в стране обнаружили около 800 месторождений, примерно 100 из них уже разрабатывают. Республика располагает запасами золота, серебра, свинца, сурьмы, вольфрама и драгоценных камней. Кроме того, в её недрах выявили десять видов стратегических металлов и минералов, включая редкоземельные элементы, которые входят в перечни критически важных ресурсов Китая, Евросоюза и США.