Россия и Украина уже 2 дня соблюдают режим тишины для ремонта Запорожской ТЭС

Россия и Украина соблюдают режим тишины для безопасного ремонта оборудования Запорожской ТЭС, работы на станции продолжаются. Об этом РИА «Новости» сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

«По состоянию на текущий момент режим тишины, необходимый для безопасного проведения ремонтных работ, соблюдается. Ремонт ещё не завершён и находится в процессе — специалисты продолжают работу в соответствии с установленным порядком», — сказала она.

Ремонтируют оборудование тепловой станции, через которое проходит внешнее электроснабжение ЗАЭС. Как пояснял глава «Росатома» Алексей Лихачёв, восстановление этих узлов должно снизить риск очередной потери постоянного питания атомной станции.

По оценке Лихачёва, существующая схема энергоснабжения остаётся крайне неустойчивой из-за повреждённой инфраструктуры ТЭС. Он называл завершение работ особенно важным перед осенне-зимним периодом.

Ранее Life.ru сообщал, что режим тишины на Запорожской ТЭС начал действовать 15 октября. По словам главы «Росатома», к его организации подключилось МАГАТЭ, решение также согласовали с Минобороны и МИД России.