Россия на треть увеличила поставки косметики в Грузию

Россия за январь–август увеличила поставки декоративной и уходовой косметики в Грузию на 33% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Стоимость экспорта достигла $3,2 млн, следует из данных грузинской статслужбы, которые приводит РИА «Новости».

В августе продажи российской косметики на грузинском рынке составили $401 тыс. Это на 11% больше июльского показателя и на 20% выше результата годичной давности. Месячный объём стал максимальным с мая.

Основную часть поставок составили средства для ухода — на $281 тыс. Продукции для маникюра и педикюра экспортировали на $61 тыс., косметики для губ — на $31 тыс., для глаз — на $26 тыс., пудры — на $3 тыс.

По итогам августа Россия заняла шестое место среди крупнейших поставщиков косметики в Грузию. Лидером стала Франция с результатом $1,5 млн, за ней расположились Испания — $1,34 млн, Южная Корея — $1 млн, Германия — $875 тыс. и Польша — $752 тыс.