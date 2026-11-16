Россия рассчитывает в течение ближайших трёх лет восстановить рекордные объёмы несырьевого неэнергетического экспорта, достигнутые в 2021 году. Речь идёт о поставках за рубеж на сумму около 200 миллиардов долларов. Такой прогноз озвучил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на Международном экспортном форуме «Сделано в России».

По словам зампредседателя правительства, российские производители уже демонстрируют положительную динамику. За первые восемь месяцев 2026 года несырьевой неэнергетический экспорт увеличился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Я рассчитываю, что мы за предстоящие три года должны вернуться к тем рекордным объёмам, которые были в 2021 году, то есть около 200 млрд долларов», — заявил Мантуров.

Под несырьевым неэнергетическим экспортом понимаются зарубежные поставки товаров, не относящихся к сырью и энергоресурсам. В эту категорию входят, в частности, продукция машиностроения, химической промышленности, металлургии и сельского хозяйства.