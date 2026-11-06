Россия сократит разрешённые объёмы экспорта минеральных удобрений примерно на 1,2 миллиона тонн, чтобы обеспечить потребности отечественных аграриев. Правительство продлило ограничения на вывоз продукции за пределы Евразийского экономического союза ещё на полгода — до 31 мая 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

С 1 декабря общий объём экспортной квоты составит свыше 18,8 миллиона тонн против действующих сейчас 20 миллионов. Основная часть лимита — более 11,3 миллиона тонн — отведена азотным удобрениям, включая свыше 2,3 миллиона тонн аммиачной селитры. Ещё более 7,5 миллиона тонн разрешено экспортировать в категории сложных удобрений.

Главная задача новых ограничений — не допустить нехватки удобрений внутри страны в преддверии весенних полевых работ. В правительстве рассчитывают, что решение позволит сельхозпроизводителям и предприятиям, выпускающим комбикорма, бесперебойно получать необходимую продукцию.

При этом полного запрета на экспорт не вводится. Новые квоты не затронут поставки в государства ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию. Исключения также предусмотрены для международного транзита и гуманитарных поставок, в том числе в нуждающиеся страны.

Система экспортных ограничений действует в России с декабря 2021 года. Первоначально её ввели для сдерживания роста внутренних цен на удобрения и продовольствие. В 2022 году Владимир Путин поручил правительству при необходимости продлевать такие меры, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны. С тех пор объёмы разрешённого вывоза регулярно пересматриваются с учётом потребностей внутреннего рынка.

Вместе с тем российские удобрения продолжают пользоваться спросом за рубежом. В частности, Бразилия ранее обращалась к Москве с просьбами увеличить поставки, а Индия и Китай остаются важными направлениями российского экспорта. Таким образом, властям приходится одновременно учитывать интересы зарубежных покупателей и обеспечивать отечественных сельхозпроизводителей.

При этом международные поставки российских удобрений сталкиваются с препятствиями даже тогда, когда речь идёт о бесплатной помощи. Как рассказывал Life.ru, в европейских портах до сих пор заблокированы около 60 тысяч тонн удобрений, предназначенных для нуждающихся стран Африки. По словам заместителя постпреда России при ООН Анны Евстигнеевой, первоначально из-за санкционных ограничений в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов застряли примерно 262 тысячи тонн продукции. Ещё в 2022 году Москва предложила безвозмездно передать эти запасы государствам, испытывающим нехватку удобрений. Впоследствии более 200 тысяч тонн удалось доставить в Малави, Кению, Нигерию, Зимбабве, Шри-Ланку и Бангладеш. Однако, как утверждает российский дипломат, оставшиеся партии продолжают сталкиваться с бюрократическими и финансовыми препятствиями. При этом российские экспортные квоты прямо предусматривают исключение для поставок по линии международной гуманитарной помощи.