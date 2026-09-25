Попытки западных стран добиться международной изоляции России провалились, считает внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль. Об этом он заявил в интервью РИА «Новости» на полях Форума объединённых культур.

По словам де Голля, само проведение форума и участие в нём представителей разных государств показывает, что Россия продолжает сохранять международные связи и привлекать зарубежных партнёров.

«Это абсолютная демонстрация того, что Россия не изолирована. Напротив, Россия объединяет многие нации у себя, с российской инициативой, под российским лейблом», — сказал он.

Де Голль также назвал Россию «нацией мира» и заявил, что всё больше стран, по его оценке, готовы вместе с ней участвовать в формировании многополярного мира.

«Все эти страны очень счастливы строить новый мир с Россией. И с каждым разом их становится всё больше», — отметил собеседник агентства.

Он также выступил за расширение программ и инициатив, которые позволили бы иностранцам приезжать в Россию самостоятельно или вместе с семьями и знакомиться со страной.

Ранее Life.ru писал о выводе Foreign Policy, что западная стратегия международной изоляции России не достигла поставленной цели. Издание отмечало, что Москва продолжает участвовать в международных мероприятиях высокого уровня и сохраняет контакты с крупными государствами.