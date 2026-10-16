Россия не ответит Европе закрытием границ: В МИД ответили, кого в стране всегда будут рады видеть

Россия не собирается закрывать границы для мирно настроенных европейцев в ответ на ограничения Евросоюза против российских граждан. Москва намерена сохранить открытость для иностранцев, которые приезжают с добрыми намерениями и интересом к стране. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передаёт ТАСС.

«Наша страна остаётся открытой, гостеприимной страной. Наш ответ, мне кажется, в этом должен заключаться», — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, российские власти не планируют препятствовать въезду европейцев, настроенных на конструктивное взаимодействие. При этом ограничения продолжат действовать в отношении иностранцев, нарушающих законодательство РФ, а также придерживающихся нацистских, националистических и русофобских взглядов.

Представитель МИД отдельно раскритиковала обсуждаемые в Европе предложения полностью запретить въезд россиянам. Подобные инициативы она назвала «деструктивной, болезненной, построенной на фобиях фантазией».

По мнению дипломата, дискриминационная политика Евросоюза в конечном счёте навредит самим европейским государствам. Захарова убеждена, что введение всеобщих запретов лишь усугубит отношения между странами, тогда как Россия не намерена отказываться от контактов с обычными европейцами.

Ранее Life.ru рассказывал, что премьер-министр Финляндии Петтери Орпо предложил Евросоюзу полностью прекратить выдачу туристических виз россиянам. Политик намерен вынести эту инициативу на заседание Евросовета, объясняя необходимость ограничений соображениями безопасности. При этом ранее Финляндия и Швеция уже призывали Брюссель ужесточить визовые правила для граждан РФ.