Россия не ждёт чудес от администрации Трампа, заявил Лавров

Россия готова рассматривать экономически выгодные предложения США, однако идти ради них на политические уступки не намерена. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, впервые поступившими на дипломатическую службу.

По словам министра, Москва выслушает, с какими инициативами к ней обратятся спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Если они окажутся привлекательными в финансовом плане, российская сторона не исключает заключения договорённостей. При этом рассчитывать на расположение Вашингтона как на гарантию успеха в международных делах не стоит.

«Посмотрим, что предложат. Если предложат то, что нам выгодно экономически и финансово, то почему нет? Но делать это надо без каких-либо политических уступок с нашей стороны и не ожидая политического расположения, которое нас «вывезет» во всех мировых делах. Надо полагаться только на себя», — подчеркнул Лавров.

Лавров также напомнил, что в США каждый новый президент может отказаться от решений своего предшественника. По его мнению, такая политическая традиция даёт американским властям дополнительные возможности для торга. Поэтому при выстраивании отношений с Соединёнными Штатами России необходимо полагаться прежде всего на собственные силы.

Ранее Life.ru сообщал о визите Уиткоффа и Кушнера в Москву и их последующей поездке в Киев. В начале сентября представители Вашингтона провели в Кремле встречу с Владимиром Путиным, которая продолжалась три часа десять минут. Помощник президента Юрий Ушаков охарактеризовал беседу как содержательную и конструктивную. Помимо урегулирования украинского конфликта, стороны обсудили экономическое сотрудничество и возможные крупные совместные проекты. После этого американская делегация направилась в украинскую столицу через польский Жешув. Провожавший гостей в аэропорту глава РФПИ Кирилл Дмитриев высоко оценил состоявшиеся переговоры.