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Регион
Опубликовано 20 октября, 20:12

Россия не ждёт чудес от администрации Трампа, заявил Лавров

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия готова рассматривать экономически выгодные предложения США, однако идти ради них на политические уступки не намерена. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, впервые поступившими на дипломатическую службу.

По словам министра, Москва выслушает, с какими инициативами к ней обратятся спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Если они окажутся привлекательными в финансовом плане, российская сторона не исключает заключения договорённостей. При этом рассчитывать на расположение Вашингтона как на гарантию успеха в международных делах не стоит.

«Посмотрим, что предложат. Если предложат то, что нам выгодно экономически и финансово, то почему нет? Но делать это надо без каких-либо политических уступок с нашей стороны и не ожидая политического расположения, которое нас «вывезет» во всех мировых делах. Надо полагаться только на себя», — подчеркнул Лавров.

Лавров также напомнил, что в США каждый новый президент может отказаться от решений своего предшественника. По его мнению, такая политическая традиция даёт американским властям дополнительные возможности для торга. Поэтому при выстраивании отношений с Соединёнными Штатами России необходимо полагаться прежде всего на собственные силы.

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Ранее Life.ru сообщал о визите Уиткоффа и Кушнера в Москву и их последующей поездке в Киев. В начале сентября представители Вашингтона провели в Кремле встречу с Владимиром Путиным, которая продолжалась три часа десять минут. Помощник президента Юрий Ушаков охарактеризовал беседу как содержательную и конструктивную. Помимо урегулирования украинского конфликта, стороны обсудили экономическое сотрудничество и возможные крупные совместные проекты. После этого американская делегация направилась в украинскую столицу через польский Жешув. Провожавший гостей в аэропорту глава РФПИ Кирилл Дмитриев высоко оценил состоявшиеся переговоры.

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Юлия Сафиулина
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