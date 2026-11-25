Россия никогда не обсуждала с ЕК урегулирование на Украине, заявил Лавров
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Россия никогда не вела переговоров с Еврокомиссией по вопросу урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Гомеле по итогам совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств России и Белоруссии.
«У нас по проблеме переговоров вокруг украинского кризиса никогда не было контактов с Еврокомиссией», — сказал глава российского МИД.
Заявление прозвучало на фоне обсуждения возможного участия европейских представителей в переговорном процессе по Украине. Москва ранее сообщала о готовности выслушать позицию европейских стран относительно урегулирования конфликта.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не понимает, какой дополнительный вклад европейцы могут внести в мирное урегулирование. По его словам, конкретная дата новых переговоров с участием расширенного круга сторон пока не определена.