Россия никогда не вела переговоров с Еврокомиссией по вопросу урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Гомеле по итогам совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств России и Белоруссии.

«У нас по проблеме переговоров вокруг украинского кризиса никогда не было контактов с Еврокомиссией», — сказал глава российского МИД.

Заявление прозвучало на фоне обсуждения возможного участия европейских представителей в переговорном процессе по Украине. Москва ранее сообщала о готовности выслушать позицию европейских стран относительно урегулирования конфликта.