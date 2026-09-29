Россия обошла 13 стран на олимпиаде по экологии

Сборная российских школьников заняла первое место на Международной олимпиаде по вопросам изменения климата и проблемам экологии (IOCE), которая завершилась на федеральной территории «Сириус». В соревновании участвовали представители 14 стран. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Сборная российских школьников стала лучшей среди представителей 14 стран и завоевала золото Международной олимпиады по экологии и изменению климата. Гордимся достижениями ребят! Благодарим учителей, наставников и родителей за их поддержку на всём пути», — сказал он.

В индивидуальном зачёте российские школьники получили пять наград: одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали. Олимпиада проходила с 20 по 29 сентября и включала теоретический и практический туры.

Во время практической части участники работали на территории горного курорта «Роза Хутор»: оценивали экологическое состояние местности, определяли степень антропогенной нагрузки и предлагали способы её снизить. В теоретическом туре школьники решали задачи по переработке материалов, ответственности производителей за упаковку, сохранению растений при изменении климата и защите кормовой базы медведей.

«Уверен, такой международный опыт поможет школьникам расширить профессиональный кругозор и станет важной основой для их дальнейшего развития», — отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Российская команда выигрывает IOCE второй год подряд. В 2025 году школьники также стали первыми в командном зачёте, а в личном получили две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. Ранее Life.ru рассказывал о прошлогодней победе российской сборной, когда она опередила команды Индии, Катара и Джибути.