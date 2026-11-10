Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии в Москве. Решение стало ответом на высылку российского дипломата из Кишинёва после обнаружения обломков беспилотника, сообщает МИД РФ.

10 ноября в российское внешнеполитическое ведомство вызвали молдавского посла Лилиана Дария. Ему выразили решительный протест в связи с действиями Кишинёва и вручили дипломатическую ноту об ответных мерах.

«Послу Молдавии вручена нота МИД России о том, что российская сторона, исходя из принципа взаимности, объявляет неприемлемым сотрудника посольства Молдавии в России», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru сообщал, что власти Молдавии объявили о высылке российского дипломата после обнаружения на территории страны обломков БПЛА. По утверждению Кишинева, беспилотник нарушил молдавское воздушное пространство и мог представлять угрозу для жителей.