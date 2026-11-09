Военно-техническое соглашение с Украиной, по мнению бывшего президента Молдавии Владимира Воронина, может втянуть республику в конфликт. В интервью РИА «Новости» депутат парламента связал этот риск с координацией Кишинёва и Киева в вопросах противовоздушной обороны и беспилотников.

Воронин считает, что такое сотрудничество «превращает нашу территорию в прямую военную мишень». Он сослался на статью 11 Конституции Молдавии, которая закрепляет постоянный нейтралитет республики, и раскритиковал курс властей на увеличение военных расходов.

У правительства другая оценка. Премьер-министр Василий Тофан заявил, что Молдавия сохранит нейтралитет, а сотрудничество с Киевом поможет ей якобы «защитить» своё воздушное пространство. По его словам, Кишинёв рассчитывает получить перехватчики беспилотников.