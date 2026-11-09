В Молдавии испугались превращения в прямую военную мишень из-за сделки с Киевом
Экс-президент Воронин: Военное соглашение с Украиной превратит Молдавию в мишень
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Военно-техническое соглашение с Украиной, по мнению бывшего президента Молдавии Владимира Воронина, может втянуть республику в конфликт. В интервью РИА «Новости» депутат парламента связал этот риск с координацией Кишинёва и Киева в вопросах противовоздушной обороны и беспилотников.
Воронин считает, что такое сотрудничество «превращает нашу территорию в прямую военную мишень». Он сослался на статью 11 Конституции Молдавии, которая закрепляет постоянный нейтралитет республики, и раскритиковал курс властей на увеличение военных расходов.
У правительства другая оценка. Премьер-министр Василий Тофан заявил, что Молдавия сохранит нейтралитет, а сотрудничество с Киевом поможет ей якобы «защитить» своё воздушное пространство. По его словам, Кишинёв рассчитывает получить перехватчики беспилотников.
Сапомним, соглашение о военно-техническом сотрудничестве подписали в Киеве 26 октября. Документ предусматривает обмен опытом и использование технологий защиты воздушного пространства, которые разработала и испытала украинская сторона.