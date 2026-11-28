Страны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пока не смогли согласовать, кто возглавит объединение в 2027 году. Россия не намерена поддерживать кандидатов, пока не узнает об их планах и приоритетах. Об этом РИА «Новости» сообщил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

«Главная головная боль сейчас у швейцарского председательства, у секретариата ОБСЕ — это найти председателя на 2027 год, чтобы организация продолжила работу в нормальном режиме. Пока консенсуса по этому вопросу нет», — рассказал дипломат.

Предварительно, на председательство претендуют Кипр и Грузия. Однако ни одна из кандидатур пока не получила необходимой поддержки всех государств — участников организации. Москва, по словам Полянского, намерена оценивать претендентов прежде всего по их программе. Российская сторона хочет понимать, как будущий председатель собирается выстраивать работу организации и какие задачи считает приоритетными.

«Мы считаем неправильно поддерживать ту или иную страну вслепую. Сначала кандидат должен рассказать, что его страна планирует делать на посту председательства ОБСЕ, как она будет устраивать работу, какие у неё приоритеты. Однако возражающих против имеющихся кандидатов хватает и без нас», — пояснил постпред.

В 2026 году в ОБСЕ председательствует Швейцария. Вопрос о её преемнике планируется обсудить на заседании Совета министров иностранных дел организации, которое пройдёт 3–4 декабря в Лугано. Решение должно быть принято консенсусом, поэтому возражения даже одного государства могут помешать назначению.

Ранее Life.ru писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров не планирует участвовать в предстоящем заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Швейцарии. При этом Россия направит на встречу своих представителей. Заседание состоится на фоне сохраняющихся разногласий между Москвой и западными государствами о дальнейшей работе организации.