Россия совершила заметный рывок в мировом рейтинге морских торговых флотов, поднявшись сразу на десять позиций — до 14-го места. Совокупная грузоподъёмность судов под российским флагом достигла 38 миллионов тонн, увеличившись на 12 миллионов. Такие данные приводятся в материалах к встрече президента Владимира Путина с главой Минтранса Дмитрием Ядровым.

В 2026 году количество судов под российским флагом достигло 4980 единиц. Только с июня российскую регистрацию получили более 130 судов. Это позволило стране существенно укрепить позиции в международном рейтинге, который учитывает суммарный дедвейт флота — максимальную массу грузов, топлива, запасов и других переменных нагрузок, которую способны перевозить суда.

Положительная динамика отмечается и в портовой инфраструктуре. Мощности специализированных терминалов за 2026 год увеличились на 13 миллионов тонн и достигли 1,48 миллиарда тонн. Одновременно объёмы перевалки грузов выросли на 4,1%.

При этом 14-е место рассматривается в Минтрансе как промежуточный результат. Ведомство ранее объявило о намерении вывести российский торговый флот в десятку крупнейших в мире по совокупному дедвейту в течение ближайших нескольких лет.

Задачу повысить конкурентоспособность российского морского торгового флага Владимир Путин поставил ещё на Петербургском международном экономическом форуме. Речь шла о создании более привлекательных условий для регистрации и эксплуатации судов в национальной юрисдикции.

В Минтрансе подчёркивали, что продолжают совершенствовать процедуры регистрации судов под российским флагом. Предполагается, что снижение административных барьеров позволит привлечь новых судовладельцев и укрепить позиции отечественного торгового флота на международных морских маршрутах.