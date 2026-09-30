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Опубликовано 30 сентября, 01:33

Россия получила рекордные $2,75 млрд от экспорта нефти за неделю

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leka Sergeeva

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leka Sergeeva

Россия получила $2,75 млрд за неделю от экспорта нефти — это рекордный показатель с начала специальной военной операции. Об этом сообщил Bloomberg.

По данным агентства, за четыре недели по 27 сентября среднесуточный объём поставок российского сырья достиг 3,71 млн баррелей. Bloomberg отметил, что таких значений не фиксировали с начала августа.

Рост нефтяной выручки журналисты связывают одновременно с увеличением объёмов поставок и высокими ценами на сырьё.

По оценке Bloomberg, дополнительным фактором стала напряжённость на Ближнем Востоке, на фоне которой увеличились поставки российской нефти.

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Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев года в России прибавилось 45 миллионов тонн нефти и конденсата и ещё 155,5 миллиарда кубометров газа. Такой прирост запасов промышленных категорий обеспечили геологоразведочные работы недропользователей.

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Артём Гапоненко
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