Россия порвёт логистику ВСУ на земле и в воздухе: В Госдуме назвали следующую задачу в зоне СВО

России следует сосредоточиться на нарушении сухопутных и воздушных каналов поставок западного вооружения Украине. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«На воде логистические цепочки уже порвали. Бойцы на линии боевого соприкосновения говорят, что легче стало, меньше оружия поставляется. Теперь надо на земле и в воздухе рвать эти логистические цепочки», — заявил парламентарий.

По словам Колесника, оружие Украине поставляют около 50 государств. При этом депутат утверждает, что на фоне продвижения российских войск ВСУ всё сильнее испытывают нехватку личного состава. В качестве признаков кадрового дефицита он указал на привлечение женщин и возможное внимание к более молодым возрастным группам, а также призвал продолжать удары по военной логистике и личному составу противника.

В последние дни Минобороны России неоднократно сообщало об ударах по объектам, которые используются для военной логистики Украины. 6–7 сентября стало известно о поражении сухогруза с военно-техническим имуществом в порту Черноморск, производственно-погрузочного комплекса в Измаиле и катера, сопровождавшего суда с военными грузами. В ночь на 8 сентября удары также пришлись по транспортно-логистическим центрам в Киеве и Киевской области, объектам порта Черноморск и танкеру с топливом для ВСУ.