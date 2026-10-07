Россия предупредила Канаду о последствиях конфискации активов
Посол Степанов: Москва ответит на конфискацию российской собственности в Канаде
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Москва незамедлительно ответит на попытку конфисковать российскую собственность в Канаде. Об этом «Известиям» сообщил посол России в Оттаве Олег Степанов.
26 мая законопроект S-214 завершил рассмотрение в Сенате и перешёл в Палату общин. Документ предусматривает возможность конфискации и последующего распоряжения активами иностранных государств, изъятыми в рамках санкционного законодательства.
Параллельно в канадском парламенте рассматривается законопроект C-219, внесённый депутатом Джеймсом Безаном. Сейчас инициатива находится на рассмотрении профильного комитета Палаты общин.
Степанов заявил, что позиция Москвы в отношении подобных действий остаётся неизменной: попытки посягательства на российскую собственность Россия считает незаконными и намерена отвечать на них без промедления.
«Властям в Оттаве следует учитывать возможные правовые, инвестиционные и репутационные последствия таких решений для самой Канады», — добавил российский посол.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия задействует все юридические средства против тех, кто будет причастен к изъятию российских активов за рубежом. По его словам, Запад прекрасно понимает неизбежность юридического преследования.
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