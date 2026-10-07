Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 октября, 02:55

Россия предупредила Канаду о последствиях конфискации активов

Посол Степанов: Москва ответит на конфискацию российской собственности в Канаде

Обложка © Shutterstock.com / FOTODOM / Erman Gunes

Обложка © Shutterstock.com / FOTODOM / Erman Gunes

Москва незамедлительно ответит на попытку конфисковать российскую собственность в Канаде. Об этом «Известиям» сообщил посол России в Оттаве Олег Степанов.

26 мая законопроект S-214 завершил рассмотрение в Сенате и перешёл в Палату общин. Документ предусматривает возможность конфискации и последующего распоряжения активами иностранных государств, изъятыми в рамках санкционного законодательства.

Параллельно в канадском парламенте рассматривается законопроект C-219, внесённый депутатом Джеймсом Безаном. Сейчас инициатива находится на рассмотрении профильного комитета Палаты общин.

Степанов заявил, что позиция Москвы в отношении подобных действий остаётся неизменной: попытки посягательства на российскую собственность Россия считает незаконными и намерена отвечать на них без промедления.

«Властям в Оттаве следует учитывать возможные правовые, инвестиционные и репутационные последствия таких решений для самой Канады», — добавил российский посол.

Страны G7 передали Украине почти $50 млрд за счёт активов России
Страны G7 передали Украине почти $50 млрд за счёт активов России

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия задействует все юридические средства против тех, кто будет причастен к изъятию российских активов за рубежом. По его словам, Запад прекрасно понимает неизбежность юридического преследования.

Главные решения европейских властей, санкции и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Канада
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar