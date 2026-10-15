Россия предупредила Нидерланды о незаконности задержания иностранных судов

Нидерланды не вправе задерживать иностранные суда и арестовывать их капитанов в своей исключительной экономической зоне по политическим мотивам. Такие действия противоречат Конвенции ООН по морскому праву, считают в российском посольстве в Гааге. Об этом дипломаты заявили ТАСС, комментируя планы нидерландских властей ужесточить меры против судов, которые те связывают с Россией.

«Напомним, что исключительная экономическая зона не является частью государственной территории прибрежного государства. Конвенция чётко определяет пределы его юрисдикции в данной акватории и не наделяет его правомочием задерживать иностранные суда или арестовывать их капитанов по политическим мотивам», — подчеркнули в диппредставительстве.

Российские дипломаты выступили против попыток расширить полномочия прибрежного государства за счёт национального законодательства. По их мнению, любые меры в отношении иностранных судов должны соответствовать международным соглашениям, независимо от решений местных властей.

Поводом для заявления стала законодательная инициатива Нидерландов по борьбе с так называемым теневым флотом России. Правительство страны 9 октября направило в парламент законопроект, который расширяет возможности морских служб по досмотру и задержанию судов.

Согласно сообщению правительства Нидерландов, новые меры прежде всего коснутся кораблей, которые ходят под ложными флагами. Если парламент одобрит документ, такие суда смогут останавливать в исключительной экономической зоне страны и направлять в порт для проверки. Там власти получат возможность задержать судно и арестовать капитана. За незаконное использование флага Нидерландов максимальное наказание хотят увеличить до четырёх лет лишения свободы.

В Гааге объясняют инициативу необходимостью противодействовать обходу антироссийских санкций. Нидерландское правительство также указывает на риски для безопасности судоходства и окружающей среды, которые могут создавать старые танкеры без надлежащего страхования. Кроме того, власти опасаются возможного использования таких кораблей для разведки и повреждения подводной инфраструктуры.

Ранее российское посольство потребовало разъяснений от правительства Нидерландов после заявления министра обороны Дилан Йешильгёз-Зегериус. Во время обсуждения оборонного бюджета в парламенте она назвала Россию врагом страны. При этом министр уточнила, что её слова не означают официального состояния войны между государствами. Дипломаты обратились к нидерландским властям с просьбой пояснить, отражает ли подобная характеристика позицию всего кабинета министров.