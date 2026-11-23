Россия пригласила Казахстан поддержать создание Совета ШОС по устойчивому развитию. Предложение передал спецпредставитель президента РФ Борис Титов на встрече с вице-премьером республики Сериком Жумангариным.

Новый орган должен стать постоянной площадкой, на которой страны Шанхайской организации сотрудничества смогут согласовывать подходы к международной повестке после 2030 года. Российская сторона рассчитывает, что Казахстан поддержит инициативу и присоединится к её реализации.

«В условиях нарастающих глобальных вызовов особую ценность приобретает кооперация стран-партнёров в рамках ШОС», — подчеркнул Титов.

По его словам, участникам объединения необходимо заранее выработать общую позицию относительно будущих целей устойчивого развития. Спецпредставитель президента отметил особую роль Казахстана как ближайшего соседа России и одного из значимых участников ШОС.

Инициатива уже получила поддержку международного экспертного сообщества и одобрение со стороны государств — членов организации, сообщили в пресс-службе Титова.

Практическая работа по этому направлению ведётся в том числе через Астанинскую экспертную группу по целям устойчивого развития. Она начала активно работать после второй конференции высокого уровня «Устойчивое развитие в Евразии», которая прошла в мае 2026 года. Следующее заседание группы запланировано на 26 ноября в Женеве.

Ранее Life.ru сообщал о планах стран ШОС подготовить общую стратегию устойчивого развития для ООН. На форуме в Минске Борис Титов предложил представить согласованные инициативы уже в 2027 году. Он отмечал, что на участников объединения приходится около 42% населения планеты и 35% мировой экономики по паритету покупательной способности.