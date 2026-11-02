Страны Шанхайской организации сотрудничества должны выработать общую стратегию устойчивого развития и уже в 2027 году представить согласованные предложения ООН. Об этом на международном форуме в Минске заявил спецпредставитель президента России Борис Титов, сообщает «Газета.ru».

По его словам, существующая программа глобального развития до 2030 года столкнулась с серьёзными вызовами. Переход к многополярному мироустройству сопровождается противостоянием государств, стремящихся сохранить прежнее влияние. Дополнительные угрозы создают стремительно развивающиеся технологии, прежде всего искусственный интеллект.

Титов подчеркнул, что государствам объединения необходимо действовать сообща. После майских переговоров в Пекине российская сторона организовала экспертное исследование, посвящённое основным рискам и перспективам сотрудничества внутри ШОС.

«Главный вызов, к которому пришли эксперты: важнее всего сохранить сплочённость ШОС и взаимное доверие между её участниками», — отметил политик.

Масштаб объединения позволяет ему претендовать на заметную роль в формировании мировой повестки. На участников ШОС приходится 42% населения планеты и около 35% глобальной экономики по паритету покупательной способности.

Однако, по мнению Титова, столь значительный потенциал необходимо превратить в конкретные совместные проекты. Речь идёт не только о внутренних программах, но и о предложениях, способных заинтересовать международное сообщество.

Спецпредставитель призвал приступить к согласованию позиций без промедления, поскольку обсуждение будущих целей устойчивого развития в ООН должно начаться уже в следующем году.