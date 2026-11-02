ШОС бросает вызов старому миропорядку: ООН предложат новую модель развития
Спецпредставитель Титов заявил о планах ШОС представить стратегию развития в ООН
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Страны Шанхайской организации сотрудничества должны выработать общую стратегию устойчивого развития и уже в 2027 году представить согласованные предложения ООН. Об этом на международном форуме в Минске заявил спецпредставитель президента России Борис Титов, сообщает «Газета.ru».
По его словам, существующая программа глобального развития до 2030 года столкнулась с серьёзными вызовами. Переход к многополярному мироустройству сопровождается противостоянием государств, стремящихся сохранить прежнее влияние. Дополнительные угрозы создают стремительно развивающиеся технологии, прежде всего искусственный интеллект.
Титов подчеркнул, что государствам объединения необходимо действовать сообща. После майских переговоров в Пекине российская сторона организовала экспертное исследование, посвящённое основным рискам и перспективам сотрудничества внутри ШОС.
«Главный вызов, к которому пришли эксперты: важнее всего сохранить сплочённость ШОС и взаимное доверие между её участниками», — отметил политик.
Масштаб объединения позволяет ему претендовать на заметную роль в формировании мировой повестки. На участников ШОС приходится 42% населения планеты и около 35% глобальной экономики по паритету покупательной способности.
Однако, по мнению Титова, столь значительный потенциал необходимо превратить в конкретные совместные проекты. Речь идёт не только о внутренних программах, но и о предложениях, способных заинтересовать международное сообщество.
Спецпредставитель призвал приступить к согласованию позиций без промедления, поскольку обсуждение будущих целей устойчивого развития в ООН должно начаться уже в следующем году.
Ранее Life.ru сообщал, что Белоруссия рассматривает ШОС и БРИКС как важные инструменты будущей реформы ООН. В Минске считают, что укрепление этих объединений поможет обновить международные институты и расширить представительство стран Глобального Юга в Совете Безопасности.