Россия приняла эстафету Всемирных игр кочевников

Киргизия официально передала России эстафету проведения Всемирных игр кочевников. Следующие, VII Игры, пройдут в Татарстане в 2028 году.

Торжественная передача состоялась на церемонии закрытия VI Всемирных игр кочевников в Чолпон-Ате. Председатель кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев передал символ соревнований заместителю министра спорта РФ Алексею Морозову и раису Татарстана Рустаму Минниханову.

Символом эстафеты стала традиционная кыргызская фляга с водой, собранной из разных районов республики. В Татарстане уточняли, что речь идёт о көөкөре — кожаной фляге, которую кочевники использовали для хранения и перевозки напитков.

«Великий кочевой путь продолжается. Всемирные игры кочевников откроют следующую страницу своей истории в Республике Татарстан Российской Федерации», — заявил Касымалиев перед передачей символа.

VI Всемирные игры кочевников проходили в Киргизии с 31 августа по 6 сентября. Российская команда завершила соревнования на третьем месте в медальном зачёте, завоевав семь золотых, семь серебряных и 20 бронзовых наград.

Ранее Life.ru рассказывал, что Россия заняла третье место в итоговом медальном зачёте VI Всемирных игр кочевников. В активе российской команды оказалось 34 медали, а выше расположились только сборные Киргизии и Казахстана. В состав Единой команды России вошли 236 спортсменов из 33 регионов страны.