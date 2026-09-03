Россия продолжит наращивать вложения в предприятия ОПК, заявил Медведев

Вложенные в модернизацию оборонных предприятий средства уже доказали свою эффективность в зоне специальной военной операции. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу RT.

По его словам, реконструкция заводов, наладивших выпуск новой техники и современных средств поражения, включая взрывчатые вещества, приносит ощутимую пользу на поле боя. Поэтому инвестиции в отрасль будут только увеличиваться.

«Совершенно очевидно, что те инвестиции, которые были сделаны в реконструкцию предприятий оборонно-промышленного комплекса, [такие как] выпуск новой техники, средств поражения, включая взрывчатые вещества, приносят вполне ощутимую пользу в ходе проведения СВО. И такого рода инвестиции будут наращиваться для того, чтобы РФ и наши вооружённые силы имели достаточный объем выпуска спецхимии, порохов, топлива для того, чтобы производить особо востребованные средства поражения и, соответственно, двигаться по линии достижения результата. Работа эта будет продолжена», — ответил он.

Ранее Дмитрий Медведев подтвердил, что Россия уже применяет технологии искусственного интеллекта в военной сфере. По его словам, военное использование ИИ действительно существует. Он отметил, что российская сторона такие технологии применяет, и это уже не является секретом. При этом подробности о конкретных системах и направлениях их использования Медведев раскрывать не стал.