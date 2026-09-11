Россия сможет выставить четыре клуба в еврокубках в случае снятия санкций УЕФА

Россия сможет выставить четыре клуба в еврокубках сезона-2027/28, если УЕФА снимет отстранение. Это следует из опубликованного союзом списка доступа к турнирам. Чемпион России в таком случае начнёт путь с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Обладатель Кубка страны получит место в первом раунде квалификации Лиги Европы. Ещё две команды смогут сыграть в Лиге конференций. Речь идёт о клубах, которые займут второе и третье места в чемпионате России. Они должны будут стартовать со второго квалификационного раунда.

При этом возвращение российских команд пока не утверждено. УЕФА сохраняет отстранение сборных и клубов России от своих соревнований до дальнейшего уведомления.

Российские команды не участвуют в турнирах УЕФА с февраля 2022 года. В августе глава организации Александер Чеферин говорил, что их возвращение будет возможно после завершения конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что российские клубы не получили мест в еврокубках сезона-2026/27. Тогда УЕФА скорректировал список участников с учётом действующего отстранения России. Сейчас в Лиге чемпионов также нет российских команд, а новый сезон турнира уже стартовал. Life.ru собрал полный список участников и расписание ЛЧ-2026/27.