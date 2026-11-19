Россия вошла в шестёрку крупнейших производителей вина в Европе по итогам предварительных оценок на 2026 год. Объём выпуска в стране составит около 6,4 миллиона гектолитров, следует из ноябрьского отчёта Международной организации виноградарства и виноделия (OIV). При этом российский прогноз производства оказался выше оценки международных экспертов.

Лидером европейского виноделия остаётся Италия, где рассчитывают произвести 41 миллион гектолитров вина. Следом идут Франция с 36,5 миллиона и Испания с 32,6 миллиона гектолитров. Четвёртое и пятое места занимают Германия и Португалия с показателями 8 и 6,7 миллиона соответственно.

Россия расположилась на шестой строчке, обогнав Румынию, где ожидают выпуск 4,6 миллиона гектолитров. Далее следуют Молдавия с 1,9 миллиона, Австрия и Венгрия с 1,8 миллиона каждая, а также Греция с 1,7 миллиона гектолитров.

В целом мировое производство вина в 2026 году оценивается примерно в 225 миллионов гектолитров. Это приблизительно на 1% меньше прошлогоднего результата. Если прогноз подтвердится, выпуск останется ниже среднего пятилетнего уровня четвёртый год подряд.