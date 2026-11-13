Европейские виноделы сокращают площади виноградников на фоне падения мирового потребления вина и накопления непроданных запасов. Во Франции с 2024 года выкорчевали около 40 тыс. гектаров лозы, а в 2026 году планируют убрать ещё 20 тыс. гектаров. Об этом сообщила европейская фермерская организация Copa Cogeca.

«Мировое потребление вина, оцениваемое в 221 млн гектолитров, опустилось до самого низкого уровня за более чем три десятилетия. После продолжительного роста в 1996–2007 годах потребление оставалось относительно стабильным до 2017 года, а затем вошло в фазу устойчивого спада. С 2022 года эта тенденция заметно ускорилась как в ЕС, так и на основных рынках третьих стран. Если в 2000 году на ЕС приходилось почти 60% мирового потребления вина, то сегодня около 48%», — говорится в отчёте.

Проблемы затронули и экспорт. За год, с сентября 2025-го по август 2026-го, страны ЕС продали за пределы объединения вина на 15,4 млрд евро — на 6,8% меньше, чем за предыдущие 12 месяцев. Объём поставок также уменьшился: на 3,3%, до 27,5 млн гектолитров. Экспорт в США упал на 15,3%, зато в Россию вырос на 17,5%.

На фоне слабого спроса сокращается и производство. В сезоне 2026/27 в Евросоюзе рассчитывают получить 133,6 млн гектолитров вина и сусла. Это на 4% меньше предыдущего урожая и почти на 8% ниже среднего показателя за пять лет.

Ситуация различается по странам. Франция ожидает урожай в 33,8 млн гектолитров, Италия — 41,1 млн. В Испании производство, напротив, может вырасти до 34,5 млн гектолитров, однако внутреннее потребление там за год сократилось на 8%. В Германии в третьем квартале 2026 года продажи вина упали на 10,2%, а выручка — на 10,3%.

Увеличение производства больше не гарантирует виноделам прибыль: даже при хорошем урожае часть продукции остаётся невостребованной. В таких условиях сокращение виноградников становится для производителей способом уменьшить объёмы будущего выпуска и избежать дальнейшего накопления запасов.