Россия становится всё более привлекательной страной для иностранных студентов

Россия продолжает уверенно наращивать присутствие на глобальном рынке высшего образования: число обучающихся в стране иностранцев достигло 414,7 тысячи человек (против 355,8 тысячи годом ранее), а к 2030 году по планам Правительства РФ эта планка должна подняться до полумиллиона. Совместное исследование Аналитического центра ВЦИОМ и платформы «Неравнодушный человек» показало, ради каких профессий зарубежные гости приезжают в Россию и как справляются с адаптацией.

Безоговорочным лидером предпочтений остается медицина — её выбрали 23% опрошенных. При этом среди выходцев из Южной Азии доля будущих врачей доходит до рекордных 79%, а среди студентов с Ближнего Востока и из Северной Африки составляет 42%. Второе место делят педагогика (популярность выросла с 10% до 14%), общественные науки, инженерия и гуманитарные направления. Абитуриенты из СНГ чаще делают упор на педагогику (22%), а студенты из стран Африки южнее Сахары — на общественные дисциплины (23%) и инженерное дело (19%).

Для 72% учащихся переезд стал первым опытом жизни в России. Главными препятствиями на первом курсе традиционно остаются суровый климат и языковой барьер — с ними столкнулись по 24% респондентов. Ещё 23% тяжело переживали разлуку с близкими, 19% пожаловались на трудности в общении, а 16% — на бумажную волокиту при оформлении документов. При этом каждый четвёртый (24%) заявил, что вовсе не ощутил серьёзных проблем в первый год.

Справляться с вызовами студентам помогают соотечественники (28%), семья (22%), а также институт наставничества в вузах (16%) и администрация общежитий (15%). Несмотря на бытовые трудности, эмоциональный фон иностранцев остаётся позитивным: чаще всего за прошедший год они испытывали радость (39%), уверенность (36%), надежду (30%) и воодушевление (26%).

Тем временем в России учредили две новые стипендии для студентов и аспирантов, занимающихся физикой, радиохимией и атомными технологиями. Одна выплата получила имя академика Игоря Курчатова и предназначена для специалистов в области физики и радиохимии. Вторую назвали в честь Анатолия Александрова, она рассчитана на тех, кто занимается технологиями ядерной электро- и теплоэнергетики. Студенты смогут ежемесячно получать по 30 тысяч рублей, аспиранты — по 50 тысяч.