Российские войска нанесли массированный удар по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, включая площадку по сборке и хранению беспилотников FP-1 и FP-2 компании «Файер Поинт» в Киеве.

Ночная атака проводилась с применением высокоточного оружия наземного базирования и беспилотных летательных аппаратов. В российском оборонном ведомстве уточнили, что удары были направлены на предприятия, задействованные в выпуске и хранении вооружений, а также на объекты энергетической и транспортной инфраструктуры.

Одной из целей стал цех частного акционерного общества «Фанплит» в Киеве. Согласно информации Минобороны, предприятие использовалось для сборки и размещения беспилотников большой и средней дальности FP-1 и FP-2, разработанных украинской компанией Fire Point.

Кроме того, российские военные заявили о поражении производственной площадки АО «Киевский радиозавод» и ООО «Тримен-Украина». На этих мощностях, как утверждает ведомство, изготавливались комплектующие для разведывательных и ударных беспилотников, в том числе предназначенных для полётов на большие расстояния.

Отдельно Минобороны перечислило объекты энергоснабжения, которые, по его данным, обеспечивали работу украинской военной промышленности. В Киевской области удар пришёлся по подстанции ПС-330 «Новокиевская» в населённом пункте Хотов, а в Днепропетровской области — по подстанции ПС-330 «Светлое» в одноимённом населённом пункте.

Ещё одной целью стало морское судно в акватории Чёрного моря. В ведомстве заявили, что сухогруз направлялся в Одессу с военным имуществом и товарами двойного назначения, предназначенными для украинской армии. Название судна и характер полученных им повреждений не уточняются.

Таким образом, согласно сообщению российского Минобороны, массированная атака затронула не только производственные площадки, но и обеспечивающие их энергетические объекты, а также морские перевозки. Независимого подтверждения поражения всех перечисленных целей на момент публикации нет.