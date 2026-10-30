Россия ударила по цехам «Файер Поинт» в Киеве с дронами FP-1 и FP-2
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Российские войска нанесли массированный удар по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, включая площадку по сборке и хранению беспилотников FP-1 и FP-2 компании «Файер Поинт» в Киеве.
Ночная атака проводилась с применением высокоточного оружия наземного базирования и беспилотных летательных аппаратов. В российском оборонном ведомстве уточнили, что удары были направлены на предприятия, задействованные в выпуске и хранении вооружений, а также на объекты энергетической и транспортной инфраструктуры.
Одной из целей стал цех частного акционерного общества «Фанплит» в Киеве. Согласно информации Минобороны, предприятие использовалось для сборки и размещения беспилотников большой и средней дальности FP-1 и FP-2, разработанных украинской компанией Fire Point.
Кроме того, российские военные заявили о поражении производственной площадки АО «Киевский радиозавод» и ООО «Тримен-Украина». На этих мощностях, как утверждает ведомство, изготавливались комплектующие для разведывательных и ударных беспилотников, в том числе предназначенных для полётов на большие расстояния.
Отдельно Минобороны перечислило объекты энергоснабжения, которые, по его данным, обеспечивали работу украинской военной промышленности. В Киевской области удар пришёлся по подстанции ПС-330 «Новокиевская» в населённом пункте Хотов, а в Днепропетровской области — по подстанции ПС-330 «Светлое» в одноимённом населённом пункте.
Ещё одной целью стало морское судно в акватории Чёрного моря. В ведомстве заявили, что сухогруз направлялся в Одессу с военным имуществом и товарами двойного назначения, предназначенными для украинской армии. Название судна и характер полученных им повреждений не уточняются.
Таким образом, согласно сообщению российского Минобороны, массированная атака затронула не только производственные площадки, но и обеспечивающие их энергетические объекты, а также морские перевозки. Независимого подтверждения поражения всех перечисленных целей на момент публикации нет.
Ранее Life.ru сообщал о массированных ударах по предприятиям, связанным с производством украинских ракет «Фламинго» и беспилотников FP-1 и FP-2. Седьмого октября Минобороны уже называло среди поражённых объектов площадку «Фанплит», а также предприятие «Умные боеприпасы» в Киеве и Киевский картонно-бумажный комбинат в Обухове. По утверждению ведомства, эти мощности использовались для выпуска комплектующих, сборки и хранения вооружений.