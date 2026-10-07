«Перехватываем прямо в гнезде»: Военкор раскрыл, как Армия России выжигает ракеты «Фламинго»

Массированный удар российских войск по объектам на Украине фактически прошёлся по всей производственной цепочке ракет FP-5 «Фламинго» и дальнобойных беспилотников. На это обратил внимание военкор Александр Коц, комментируя свежую сводку Минобороны РФ от 7 октября.

«Положите сегодняшнюю сводку Минобороны на карту, и проступит схема сборочного конвейера. Почти каждая строчка — про одно изделие. Крылатую ракету FP-5 «Фламинго» киевской компании Fire Point, которой в Киеве грозят дотянуться до Москвы», — отметил Коц.

По данным российского военного ведомства, в Киеве и Киевской области были поражены «Умные боеприпасы», «Фанплит» и Киевский картонно-бумажный комбинат. Минобороны отмечает, что эти площадки использовались для сборки, производства комплектующих и хранения FP-5 «Фламинго», ракет FP-9 и беспилотников FP-1 и FP-2.

В перечень целей также вошли предприятия в Черниговской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях. В частности, МО РФ связывает «Пластмасс-Прилуки» и «Фанплит» с выпуском комплектующих, группу предприятий «Александрия» — с деталями для дальних беспилотников, а завод в Лозовой и предприятия в Киеве — со сборкой и хранением ракет.

Отдельно в сводке фигурируют «АвтоКрАЗ» в Кременчуге и «Южмаш» в Днепре. Первое предприятие выпускало и хранило специализированные шасси для пусковых установок, а второе было задействовано в производстве и поставках FP-5, FP-1 и FP-2.

Ещё одной целью стала фабрика JTI в Кременчуге. Минобороны России заявило, что на её мощностях был организован выпуск боеприпасов для стрелкового оружия ВСУ.

Удары также пришлись по портовой инфраструктуре Одесской области. По данным российского ведомства, в Измаиле поражён завод «Дунай судоремонт», где производились и хранились безэкипажные катера, а в Одесском порту — сухогруз с грузами военного и двойного назначения.

«Перехватываем эту птицу не только в воздухе, но и прямо в гнезде», — резюмировал Коц.