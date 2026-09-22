Россия в августе до рекорда нарастила экспорт древесины в Грузию

Поставки российской древесины и изделий из неё в Грузию в августе достигли рекордных $8,8 млн. Это максимальный месячный показатель в денежном выражении за всё время доступной статистики торговли двух стран, следует из данных грузинской статслужбы, которые изучило РИА «Новости».

По сравнению с июлем стоимость поставок увеличилась на 15%. В годовом выражении рост оказался значительно скромнее — около 2%.

Основной статьёй грузинского импорта российских товаров этой группы стали пиломатериалы — их в августе закупили примерно на $2 млн.

Ещё $1,7 млн пришлось на листы для облицовки. Поставки древесно-стружечных плит достигли $1,52 млн, а фанеры — около $1,5 млн.

При этом по итогам первых восьми месяцев года резкого роста торговли древесиной не произошло. За январь–август Россия поставила в Грузию древесины и изделий из неё на $55,2 млн — всего на 0,9% больше, чем за тот же период прошлого года.

Ранее Life.ru писал, что Россия в июле увеличила импорт виски из Грузии в восемь раз по сравнению с июнем — до 315,8 тысячи долларов, хотя в феврале показатель был выше (764,2 тысячи). Россия вошла в четвёрку крупнейших импортёров с долей 11%, а лидировали Малайзия (28%), Турция (22%) и Киргизия (13%).