Россия заняла второе место по низкой стоимости куриных яиц среди стран «Большой двадцатки» и государств Евросоюза. Дешевле этот продукт продаётся только в Индии, следует из анализа РИА «Новости» на основе открытых статистических данных.

По информации агентства, в сентябре средняя цена десятка яиц в российских магазинах составляла 101,39 рубля, или около 1,2 доллара. В Индии аналогичное количество обходилось покупателям всего в 79 центов.

Третью строчку заняла Индонезия, где десяток стоил 1,24 доллара. Следом расположились Китай с показателем 1,33 доллара и Бразилия — 1,65 доллара. Таким образом, российские цены оказались ниже, чем в большинстве крупнейших экономик мира.

В десятку стран с наиболее дешёвыми яйцами также вошли Япония (1,7 доллара), Турция (1,83), Мексика (1,98), ЮАР (2) и Аргентина (2,12). Всего аналитики сравнили показатели 43 государств, отдельно учитывая страны Европейского союза.

Самые дорогие яйца обнаружились в Дании. Там за десяток в среднем приходится платить 4,13 доллара — более чем втрое дороже, чем в России. Высокие цены также зафиксированы в Австралии (3,98 доллара), Нидерландах (3,9), Австрии (3,84) и Люксембурге (3,78).

В число стран с наиболее высокими ценниками попали США, где десяток обходится в 3,57 доллара, и Франция с показателем 3,47 доллара.

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