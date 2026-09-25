Россия возобновила поставки газа в Армению после ремонта

Россия возобновила подачу природного газа в Армению после завершения ремонтных работ. Топливо вновь поступает по магистральному газопроводу «Северный Кавказ — Закавказье».

Транспортировку восстановили 25 сентября, сообщили в компании «Газпром Армения». Ремонт проходил на российском участке магистрали.

Подачу топлива временно прекратили 15 сентября. За 11 дней специалисты провели комплекс планово-профилактических и восстановительных работ. На время паузы потребителей обеспечивали за счёт внутренних резервов республики и дополнительных объёмов из Ирана. Ограничений для населения и предприятий не вводили.

Россия остаётся главным поставщиком газа в Армению. В 2025 году на неё пришлось 82,4% импорта — около 2,23 млрд кубометров. Годом ранее доля РФ составляла 83,8%, остальные объёмы республика получала из Ирана.

Ранее Life.ru сообщал о приостановке поставок российского газа с 15 по 25 сентября. В «Газпром Армения» заранее заверили, что плановый ремонт не приведёт к ограничениям для потребителей.