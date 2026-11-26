Супруга японского журналиста Юки Имаи, задержанного в России по подозрению в шпионаже, попросила российские власти освободить мужа. В письме Нодзоми рассказала о его сахалинских корнях, учёбе в Санкт-Петербурге и общей любви супругов к русской культуре. Обращение опубликовала газета Hokkaido Shimbun, в которой работает корреспондент.

«Россия всегда оставалась для нашей семьи особенной страной. Муж, по-видимому, всегда чувствовал, что часть его корней — на Сахалине, где родился и вырос его дед», — написала женщина.

По её словам, Юки Имаи изучал русский язык, смотрел советские фильмы и учился в Петербурге, который называл «местом словно из мечты». С будущей супругой он познакомился ещё во время студенчества: их сблизила любовь к русскому кино и литературе.

Нодзоми добавила, что она с мужем часто обсуждала прочитанные книги и просмотренные фильмы, стихи Владимира Маяковского и картины Василия Кандинского. Во время автомобильных поездок они слушали Виктора Цоя и произведения Дмитрия Шостаковича в исполнении пианиста Дениса Мацуева. Дата свадьбы пары — 25 сентября — совпадает с днём рождения композитора.

13 октября Имаи должен был завершить двухлетнюю командировку на Сахалине и вернуться в Японию на следующий день. Однако утром перед отъездом журналист перестал выходить на связь.

ФСБ сообщила о задержании японского корреспондента 13 октября. По данным ведомства, он собирал сведения об обороноспособности России по заданию японской разведки, в том числе информацию об участниках специальной военной операции из числа жителей Курильских островов. Лефортовский суд Москвы отправил Имаи под стражу по обвинению в шпионаже.

5 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дальнейшая судьба задержанного японского журналиста будет зависеть от результатов расследования ФСБ. Она также сообщила, что японские дипломаты получили возможность посетить Имаи в СИЗО и что во время встречи он не жаловался на здоровье.