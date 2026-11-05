Дальнейшая судьба японского журналиста, арестованного в России по подозрению в шпионаже, будет зависеть от результатов расследования Федеральной службы безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 5 ноября.

«Дальнейшее развитие событий вокруг гражданина, который использовал свой журналистский статус в иных, незаконных целях, будет зависеть от результатов расследования, которое проводит Федеральная служба безопасности (ФСБ)», — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, все следственные мероприятия проводятся в соответствии с российским законодательством. Задержанному вменяется статья 276 УК РФ, предусматривающая ответственность за шпионаж.

Речь идёт о корреспонденте японской газеты «Хоккайдо симбун» Юки Имаи, задержанном в Сахалинской области. По версии ФСБ, журналист собирал сведения, связанные с обороноспособностью России, для последующей передачи японским спецслужбам. После задержания мужчину доставили в Москву и заключили под стражу.

Представитель МИД также сообщила, что 26 октября японские дипломаты получили возможность посетить своего соотечественника в следственном изоляторе. Во время встречи, по её словам, задержанный не жаловался на состояние здоровья.

За дополнительной информацией о гражданине Японии и обстоятельствах консульского посещения Захарова посоветовала обращаться в японское посольство в Москве.

Российское внешнеполитическое ведомство ранее заявляло, что использование журналистского статуса для предполагаемого сбора закрытых сведений недопустимо. Японская сторона, в свою очередь, запрашивала у Москвы разъяснения по поводу задержания корреспондента.

Ранее Life.ru сообщал о возможных сценариях освобождения задержанного в России японского журналиста Юки Имаи. По данным публикации, в Японии обсуждались два варианта его возвращения на родину: включение в обмен заключёнными при посредничестве США либо в обмен между Россией и Украиной.