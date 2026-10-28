«Россия всегда с вами»: В Кремле пообещали защиту соотечественникам по всему миру

Россия продолжит отстаивать интересы соотечественников, проживающих за границей, и противодействовать нарушению их прав с помощью международно-правовых механизмов. Поддержка зарубежных общин остаётся одним из ключевых направлений гуманитарной политики государства. Об этом заявил советник президента РФ Алан Гаглоев на Всемирной тематической конференции российских соотечественников.

По словам представителя Кремля, особое внимание необходимо уделять системному взаимодействию с диаспорами разных национальностей и вероисповеданий. При разработке программ поддержки следует учитывать культурные особенности, традиции и потребности каждой общины.

«Россия всегда с вами, всегда готова оказать необходимую поддержку, защитить и подставить сильное плечо», — заверил Гаглоев участников мероприятия.

Советник главы государства подчеркнул, что в условиях международной напряжённости особенно важно сохранять единство вне зависимости от страны проживания. Одной из первостепенных задач он назвал предоставление юридической помощи людям, сталкивающимся с ущемлением своих интересов за рубежом.

Гаглоев напомнил о позиции президента РФ Владимира Путина, неоднократно заявлявшего о готовности Москвы добиваться справедливого отношения к соотечественникам исключительно правовыми средствами. Значительную работу в этом направлении, по его словам, проводят МИД, Россотрудничество и профильный фонд защиты прав зарубежных общин.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин пообещал продолжить борьбу за права соотечественников за границей. Президент подчеркнул, что Россия намерена действовать в международно-правовом поле и не рассматривает другие способы решения подобных вопросов.