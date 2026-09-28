Россия втрое сократила ввоз грузинской минералки в августе

Россия в августе втрое сократила ввоз минеральной воды из Грузии. Стоимость поставок опустилась до $2,5 млн — минимального уровня с июня 2022 года, следует из данных грузинской таможни, которые приводит РИА «Новости».

По сравнению с июлем закупки уменьшились примерно втрое. В годовом выражении объём импорта сократился более чем в два раза.

Россия уступила первое место среди крупнейших покупателей грузинской минералки Казахстану. В августе республика почти вдвое нарастила закупки — до $3,1 млн.

Третьей стала Украина, импортировавшая грузинскую минеральную воду на $1,3 млн. По сравнению с предыдущим месяцем её закупки снизились на 13%.

Ранее Life.ru писал, что Грузия в августе установила рекорд по объёму импорта чая из России. За месяц страна закупила у российской стороны 30,2 тонны продукции. Стоимость поставок составила 261,2 тысячи долларов. По сравнению с августом прошлого года импорт российского чая вырос в 2,3 раза.