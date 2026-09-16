Россия выбилась в мировые лидеры по снижению числа абортов

Число зарегистрированных абортов в России за 15 лет уменьшилось примерно в четыре раза — с 1,01 млн в 2010 году до 235,7 тысячи в 2025-м. Такие данные Росстата, Минздрава и экспертные оценки собрали «Ведомости».

Если в начале рассматриваемого периода на каждые 100 рождений приходилось 56 искусственных прерываний беременности, то теперь — 20. В рейтинге крупнейших экономик по этому показателю Россия поднялась с 93-го на 30-е место. По подсчётам издания, РФ выбилась в мировые лидеры по снижению числа абортов.

Одновременно выросла доля выкидышей: в 2025 году на них пришлось около 44% всех прерываний беременности против 15% в 2010-м. На 100 рождений показатель увеличился с 10,1 до 15,8 случая.

Снижение числа искусственных прерываний специалисты связывают в том числе с более широким использованием современной контрацепции и планированием рождения детей. В последние годы также применяются дополнительные меры — консультации специалистов и «неделя тишины».

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в 2025 году после консультаций врачей более 46 тысяч россиянок отказались от аборта и сохранили беременность. Вместе с тем он отметил, что благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям на свет появились свыше 32 тысяч детей.