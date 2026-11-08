Сборная России завоевала золото чемпионата мира по прыжкам на батуте, победив в общекомандном финале. Российские спортсмены сумели опередить хозяев турнира — сборную Китая, а также представителей Португалии. Соревнования прошли в Нанкине.

По итогам выступлений россияне набрали 64 очка. Китайская команда завершила финал с результатом 59 очков и получила серебро. Бронзовые награды достались португальцам, заработавшим 56 очков.

Преимущество российской сборной над ближайшими соперниками составило пять очков. Таким образом, команда завершила общекомандные соревнования на первой строчке итогового протокола.

Чемпионат мира проходил с 4 по 8 ноября. Российские спортсмены впервые с 2019 года выступили на мировом первенстве под национальным флагом.

Турнир принёс россиянам несколько крупных побед. Ранее золото в синхронных прыжках завоевали Дмитрий Нартов и Кирилл Пантелеев, а среди женщин в той же дисциплине победили Мария Михайлова и Анжела Бладцева.